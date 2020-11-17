Şanlıurfa´da uyuşturucuya 2 tutuklama

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen 2 araçta, polis tarafından yapılan aramada 84 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Kasım´da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 otomobilde, dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-11-17 13:47:06



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