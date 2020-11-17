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Çamaşır asan 5'nci kattan düşen genç kız öldü

DHA

Çamaşır asan 5'nci kattan düşen genç kız öldü


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde çamaşır asarken 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Yıldız Sertdemir (17), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 5'inci katında oturan ailenin kızı Yıldız Sertdemir, balkonda çamaşır asarken dengesini kaybedip düştü. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Sertdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Sertdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-11-17 15:24:46

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