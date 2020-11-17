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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da TIR'a çarpan otomobile, arkadan gelen bir başka TIR çarptı. İki TIR arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolu kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFA 327 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Ali K. yönetimindeki 01 AAB 730 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Mahmut K. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen TIR da otomobile çarptı. İki TIR'ın arasında sıkışan otomobil demir yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-11-17 15:38:54



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