(Özel) Eğitim gönüllüleri tatili fırsata çevirdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde farklı mesleklerden bir grup eğitim gönüllüsü, okul tatilini fırsata çevirerek her hafta bir köy okulunu boyama kararı aldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde farklı meslek gruplarından bir grup eğitim gönüllüsü bir araya gelerek, her hafta bir kırsal mahalle okulunu boyama ve eksikliklerini giderme kararı alıp çalışmalarına başladı. Kendilerini ‘Güzel Şeyler Ekibi’ olarak tanıtan eğitim gönüllüleri ilk çalışma kapsamında, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Küçüktepe kırsal mahallesinde bulunan ilkokul sınıfını boyayarak temizliğini yaptı.

Siverek Devlet Hastanesinde hemşire olan eğitim gönüllüsü Fatoş Akbal, amaçlarının bir nebze de olsa eğitime katkı sunmak olduğunu belirterek, "Bugün birkaç öğretmen ve gönüllü arkadaşımızla birlikte Küçüktepe ilkokuluna geldik ve burada okul sınıfımızın boyasını, temizliğini yaptık. Eğitim için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi



Her hafta bir okul boyanacak

Güzel Şeyler Ekibi olarak her hafta bir kırsal mahalle okulunu boyama kararı aldıklarını söyleyen eğitim gönüllülerinden Mustafa İncealan, "Gelecek nesillere yararlı olmak amacıyla başlattığımız bu çalışma sonucunda bugün Küçüktepe İlkokulundayız. Ekip olarak her hafta bir kırsal Mahalle okulunda bulunan bir okulu boyama kararı aldık. Böylece tespit ettiğimiz farklı okullarda boya, bakım ve onarımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Coğrafya öğretmeni Murat Demirci de, "Kırsal mahallelerdeki okullarımızın imkânı maalesef kısıtlı olduğu için bu okulların eksikliklerini gidermek için kendimiz gönüllü olarak malzeme ediniyoruz. Elde ettiğimiz malzemelerle kırsal mahallelerde bulunan ve boya, bakım onarım gerektiren okullarımızda bu malzemeleri kullanıyoruz. Çocuklarımızın eğitim gördüğü sınıfları ve ortamları daha kullanılır hale getiriyoruz” dedi.



"Öğretmenlik sadece ders vermek değildir, öğretmenlik adanmaktır"

Öğretmenliğin sadece derse girip öğrencilere ders vermek olmadığını söyleyen Demirci, "Öğretmenlik her anlamda kendini geliştirmek, topluma, öğrencilere faydalı olmaktır. Öğretmenlik adanma mesleğidir. Biz de kendimizi çocuklarımıza, bulunduğumuz bölgeye, havasını solduğumuz, taşından, toprağından faydalandığımız ülkemize yararlı olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken hiçbir çıkar, menfaat beklentimiz yoktur, tek beklentimiz çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması, onların daha iyi kendilerini geliştirip ülkemize faydalı olabilmesi, onların meslek sahibi olabilmesidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.