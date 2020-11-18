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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sentetik çim saha ve tribünler hizmete girdi

İHA

Sentetik çim saha ve tribünler hizmete girdi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulunarak sentetik çim saha ve tribünün hizmete açıldığını müjdeledi.
Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora ve sporcuya destek olmak amacıyla spora yatırım yapan Başkan Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi Spor Tesisleri projesini hayata geçirdi. Çalışmaların devam ettiği tesise giden Başkan Yalçınkaya yetkililerden bilgi alırken 400 kişilik tribün ve sentetik çim sahanın tamamlandığını müjdeledi. Sosyal tesis inşaatının sürdüğünü belirten Başkan Yalçınkaya amaçlarının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu vurgulayarak, “Akçakale'de çok büyük bir genç nüfus var. Bu genç nüfusu dikkate almamız lazım. Genç nüfusta maalesef zararlı alışkanlıklar var. Zararlı alışkanlıklar ile baş etmenin yolu spor ve spora yatırım. Hiçbir yere nasip olmayan yatırımları buraya getirdik. Bugün itibariyle tribünümüz, halı sahamız hizmete hazır. Diğer kalan tesislerimizin de yakında inşallah tamamını bitiyoruz. Sahamız arkasında da olimpik havuzumuz var. Onu da en kısa sürede bitirip gençlerin hizmetine vereceğiz. Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu gençleri spor sahalarına çekmek. Buradaki arkadaşların vasıtası ile gençlerimizi gece ve gündüz her alanda destekleyip burada spor yapmalarını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün itibariyle de inşallah çok güzel tesisler yapıldı. Bulunduğumuz alan 150 dönüm. 150 dönüm alanda aklınıza gelen bütün aktiviteleri yapılacak. Düğün salonundan tutun kapalı yüzme havuzu kadar hepsi bu alanın içerisinde. Hiç kimseye nasip olmayan bu yatırımlar gerçekleşti. Yapıyoruz değil, yaptık. Bundan sonra başka şeyler yapacağız inşallah. Akçakale ve Akçakale gençliğine hayırlı olsun. İnşallah daha fazlasını önümüzdeki zamanda yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Akçakale Belediyespor Başkanı Hasan Gök ise özellikle soyunma odası ihtiyaçlarının giderilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür ederiz. Halı sahamızın zemini değişti. En önemlisi soyunma odasıydı. Soyunma odası yapıldı. Küçük tribün büyütüldü. Başkan, gençlerimiz için bir şanstır. Allah razı olsun ondan” diye konuştu.

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