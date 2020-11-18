\u015eanl\u0131urfa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeynel Abidin Beyazg\u00fcl \u00fcn talimatlar\u0131 do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n h\u0131zland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 BELTA\u015e Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc b\u00fcnyesinde bulunan ve saatte 90 metrek\u00fcp beton \u00fcretim kapasitesine sahip olan santral \u00fcretime ba\u015flad\u0131. \u015eanl\u0131urfa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi kendi asfalt \u015fantiyesinden sonra kendi beton santralini de \u00fcretime haz\u0131r hale getirdi. Saatte 90 metrek\u00fcp kapasiteli beton \u00fcretecek duruma getirilen santral, b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyesi b\u00fcnyesinde hizmet veren BELTA\u015e taraf\u0131ndan i\u015fletilecek. Tamam\u0131yla elektronik ve otomatik bir ortamda \u00fcretim yapan santral sayesinde B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ihtiya\u00e7 duydu\u011fu t\u00fcm hizmet alanlar\u0131nda kendi \u00fcretti\u011fi betonu kullanacak. B\u00f6ylelikle hem tasarruf edilmi\u015f olacak hem de hizmetlerin vatanda\u015f\u0131n aya\u011f\u0131na daha kolay gitmesi sa\u011flanacak. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini s\u00f6yleyen B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeynel Abidin Beyazg\u00fcl, \u201cPandemi s\u00fcrecine ra\u011fmen \u015eanl\u0131urfa n\u0131n ve b\u00f6lgenin gerek ekonomik kalk\u0131nmas\u0131na gerekse istihdam\u0131na katk\u0131 sa\u011flayacak yat\u0131r\u0131mlar\u0131n devreye al\u0131nmas\u0131na ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyemiz i\u00e7inde bulunulan zor s\u00fcrece ra\u011fmen sorumluluk bilinciyle hareket ederek \u015eanl\u0131urfa n\u0131n kalk\u0131nmas\u0131na ve geli\u015fmesine katk\u0131 sa\u011flamaya devam ediyoruz\u201d diye konu\u015ftu.