Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın şehadet haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen askeri araçta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın acı haberi, Şanlıurfa'daki Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 7 aydır Şırnak´ta görev yapan şehidin acı haberi sonrası fenalaşan babası Mahmut ile annesi Fehime´yi yakınları teselli etmek için evlerine taziyeye geldi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-11-18 23:18:31



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