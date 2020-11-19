Akçakale’de iş yerleri dezenfekte edildi

Akçakale Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi.

Akçakale Belediyesi ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilgili müdürlüklere gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınıp uygulanması talimatını verdi. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde maske, hijyen ve gıda denetimi yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü de salgın ile mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. İstasyon Caddesi’ndeki iş yerlerinde iç ve dış olmak üzere dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

İşyeri sahipleri çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.