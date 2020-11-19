Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Enver Aydın, Erdi Abdulmecit Sayar, Murat Şimşek
ŞANLIURFASPOR: Hakan - Süleyman, Galip, Mustafa Samican (Dk.77 İhsan), Erkan, Tarık (Dk.66 Muhammed Demirci), İsmail, Yunus (Dk.77 Hüseyin), Enes, Volkan, Fevzi
GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz - Muharrem (Dk.89 Özgür), Sercan, Tekin (Dk.88 Kudret), Musa (Dk.57 Bahadır), Baran (Dk. 89 İlke), Burak, Raif, Orkun, Ömer, Osman
SARI KARTLAR: Fevzi, Erkan, Enes (Şanlıurfaspor) - Ömer, Raif, Muharrem, (Gümüşhanespor)
KIRMIZI KART: Dk.84 Volkan (Şanlıurfaspor)
GOLLER: Dk.8 Mustafa Samican (Şanlıurfaspor) Dk.75 Ömer (Gümüşhanespor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
8'inci dakikada Fevzi'nin pasıyla kale önünde bulaşan Mustafa Samican'nın vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
75'inci dakikada Baran'nın pasında hareketlenen Ömer şutunda takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi: 1-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-11-19 15:32:13
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