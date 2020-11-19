Şanlıurfalı şehit gözyaşlarıyla defnedildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla defnedildi.

Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen PençeKaplan Harekatında Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, memleketi Şanlıurfa’da düzenlenen törenle defnedildi. Yeni Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikteki törene çok sayıda kişi katıldı. Anne Fehime Kılıç'ın fenalaştığı için sedye ile getirildiği cenaze töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bütün şehitlerin aziz hatıraları önünde minnetle eğildiklerini ifade ederek, "Bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyor, hepsinin aziz hatıraları önünde saygıyla ve hürmetle eğiliyoruz. Yine şehidin annesi, babası, kardeşleri başta olmak üzere bütün ailesine, Şanlıurfalı hemşehrilerime ve milletimize de başsağlığı diliyor, özellikle şehidimizin yakınlarına cenabı Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

Namazın ardından şehidin naaşı dualar arasında Yeni Asri Mezarlıktaki şehitlikte defnedildi.

Bekar olan şehidin yaklaşık 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığına atandığı öğrenildi. Baba evi merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde olan şehit askerin 3 kız, 2 de erkek kardeşi olduğu belirtildi.

Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20’nci Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, şehidin annesi Fehime Kılıç, babası Mahmut Kılıç, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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