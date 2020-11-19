Trafoyu onarırken akıma kapılarak hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde trafodaki arızayı gidermeye çalışan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Elektrik işiyle uğraşan 32 yaşındaki Mehmet Eren, kırsaldaki bir trafonun arızasını gidermeye çalışırken akıma kapıldı. Ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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