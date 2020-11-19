Trafodaki arızayı tamir etmek isterken, akıma kapılarak öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, trafodaki arızayı tamir etmeye çalışan Mehmet Eren (32), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Viranşehir'de elektrikçi olan Mehmet Eren, ilçe kırsalında arızalanan trafoyu tamir etmek isterken, akıma kapıldı. Eren, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eren, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-19 17:13:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.