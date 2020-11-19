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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Meydanı Projesi lansmanı yapıldı

İHA

Kızılay Meydanı Projesi lansmanı yapıldı

Şanlıurfa kent merkezindeki sıkışıklığı gidermek için yeni meydan düzenlemeleri projesi başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yıkım çalışmalarını başlattığı Kızılay meydanı ile ilgili olarak basın mensupları ve bölge mahalle muhtarlarına yönelik lansman toplantısı düzenlendi.
Şanlıurfa’yı ortak akıl ile yönetmeyi öncelik bilen Büyükşehir Belediyesi yeni meydan düzenlemeleri ile ilgili olarak başlatmış olduğu çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.
Şanlıurfa'ya değer katacak olan “Kızılay Gün Yüzüne Çıkıyor” projesinin lansman toplantısına Başkan Beyazgül’ün yanı sıra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Demet Saatçi Güven, Kent Konsey Başkanı Adil Saraç, Şanlıurfa Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, MemurSen İl Başkanı İbrahim Coşkun, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.
“Şehir merkezindeki sıkışıklığı ortadan kaldırıyoruz''
Proje hakkında detaylı bilgi veren Başkan Beyazgül, şehrin göbeğindeki kamusal sorunlara dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi olarak kente yeni bir vizyon katacaklarının altını çizerek, ”Gelen konuklara açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, ''Şehir merkezindeki sıkışıklığı gidermemiz gerektiğine inanıyorduk ki Şanlıurfa halkı da bunu hep bize ifade etti. Yine dünyanın çok az yerinde olan eski Şanlıurfa tipi tescilli tarihi evlerin çevresini açmamız gerekiyordu bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. İlk yaptığımız iş belediyenin de ek hizmet binası olan Kızılay meydanındaki yıpranmış binayı yıkmak oldu. Daha önce otel olarak kullanılıyordu bilindiği gibi az bir alan açılmasına rağmen şunu ifade etmiştik. Bizim bu meydanı açma irademiz var ve biz bu iradeyi ortaya koyduk demiştik'' dedi.
'' Kızılay meydanının yıkılması, Şanlurfa’ya yapılan bir iyiliktir''
Kızılay meydanını yıkım çalışmalarında kolaylık sağlayan esnafımıza teşekkür eden Beyazgül, “Kızılay ile yaptığımız çalışmalar neticesinde burada bulunan hizmet binasını kamulaştırarak meydan düzenlemesi için yıkım çalışmasını başlattık. Allah’ın izni ile yıkım çalışmaları ilerleyen günlerde tamamlanacak. Buradan bir konuyu da tartışmaya açmak istiyorum bu meydanın isminin Kızılay Meydanı olarak mı kalması gerek yoksa Sarayönü Meydanı olarak mı kalsın bu konuyu tartışmaya açıyorum. Meydanın büyüklüğü 3 bin 613 metrekare 70 kadar bağımsız bölüm vardı. Tahliyesi tamamlandı. Tahliyesi için oradaki kiracılara süre verildi ve o süre bitti. Ben kiracı kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum hiçbir güçlük çıkarmadan tahliyeyi gerçekleştirdiler. Bu Şanlıurfa’ya yapılan bir iyiliktir'' şeklinde konuştu.
''Urfa hepimizin urfa sahipsiz demek çok anlamlı bir şey değil''
13 ilçe belediye başkanıyla müşterek çalıştıkların belirten Beyazgül, “Şanlıurfa hepimizin, hep birlikte yükselteceğiz. Hep beraber Şanlıurfa’ya değer katacağız. Şanlıurfa gibi birçok özeliği ve tarihi güzelliği olan başka bir şehir yok. Kızılkoyun Nekropol alanını ışıklandırarak sanki Şanlıurfa’nın boynuna bir gerdanlık taktık. Bu güzelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her yaptığımız işte şunu gördük ki halkımızın bu konularda bize destek ve onayı verdi” dedi.
Özdiker Çarşısının yıkımı için görüşmeler devam ediyor
Haşimiye Meydanında Özdiker Çarşısının yıkım çalışmaları için esnafla görüşmelerin devam ettiği belirten Beyazgül, ''Esnafların talepleri hakkında görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ilerleyen aylarda hazırlamış olduğumuz 230 adet projenin detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız. Ben burada teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz konuları bir bir gerçekleştiriyoruz. Urfa’nın sorunlarını biliyoruz, sorunları çözme noktasında da irademizi hep birlikte ortaya koymaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Lansman toplantısında konuşan Kızılay Meydanındaki Şutso binası ile ilgili görüşmelerin de devam edildiğini söyleyen Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ise, “Başkanımız Zeynel beyle istişare ederek güzel çalışmalara imza atıyoruz. Başkanımızın ilçe belediye başkanları ile koordinasyonlu çalışmaları takdire şayandır. Söz konusu Şanlıurfa ise gerisi teferruattır diyerek çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gelen konukların taleplerini ve önerilerini soru cevap şeklinde cevaplayan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’yı ortak akıl ile yöneteceklerini bu nedenle her projede her kesimin görüşlerini alarak ilerlediklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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