Barış Pınarı bölgesinde 15 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Sülük kasabasında 15 kilogram patlayıcı ele geçirilirken, bir adet toprağa gömülü antitank mayını da imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmada, Sülük kasabasındaki bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda 15 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Bölgede yapılan incelemede toprağa gömülü halde bir adet antitank mayını da tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.

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