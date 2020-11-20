İnşaat malzemesi çalmak isteyen 2 şahıs yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde girdikleri inşaattan malzeme çalmaya kalkışan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre B.M. ve İ.Ö. isimli şahıslar çimento ve demir çalmak için inşaata girdi. Şahısların inşaata girerek malzeme çalmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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