Şanlıurfa´da bazı iş yerleri kısıtlamaya hazırlıksız yakalandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)TÜRKİYE genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa´da kısıtlamalara bazı iş yerleri hazırlıksız yakalandı. Kısıtlama nedeniyle saat şaşkınlığı yaşayan esnafa, zabıta ekipleri uyarıda bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kısıtlamalar bu gece saat 20.00'den itibaren uygulanmaya konularak Şanlıurfa'da alışveriş yerleri, market, restoran, berber, kafeterya gibi iş yerleri kapandı. Kısıtlamalar kapsamında Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan kafe, lokanta, restoran, berber ve kuaförleri gezerek kısıtlamanın başladığını hatırlattı. İş yeri sahiplerine bilgi de veren ekipler, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Zabıta ekiplerinin denetiminde bazı işyeri sahipleri kendilerine uyarı yazısının gelmediğini saat şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi. Bunun üzerine zabıta ekipleri son olarak yayımlanan genelgenin uyulması konusunda esnaflara uyarıda bulundu. Denetimler sırasında havanın yağışlı oluşu nedeniyle çoğu iş yerinin kapalı olduğu, sokaklarda ise az sayıda vatandaşın bulunduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-20 23:00:11



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