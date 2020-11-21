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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesi öğrencilerinden sıfır atık projesine destek

İHA

Meslek lisesi öğrencilerinden sıfır atık projesine destek

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim gören meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenler sıfır atık projesi kapsamında örnek bir projeye imza attı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20202021 eğitim öğretim yılı itibarıyla el dezenfektanı ve sıvı sabunu üretmeye başlayan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesine destek amacıyla, ilçede ki okul ve resmi kurumlar için ’10 boş bidon getir 5 litre el dezenfektanı yada sıvı sabunu götür’ projesi başlattı.
Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ve okul idarecilerinin destek verilmesi istenilen projeye, okul müdürleri destek verdi. Daha önce Milli Eğitim tarafından okullara dağıtılan ve boşalan dezenfektan bidonlarını toplayan okul idarecileri 10 boş bidon karşılığında içinde 5 litre el dezenfektanı yada sıvı sabunu bulunan bir bidonu bedava alıyor.
Proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Öğretmeni Gülşah Doğan,” Okulumuz Kimya bölümü 20202021 eğitim öğretim yılında faaliyete geçti, kısa süre içinde 100 bin bidon üretim yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Burada el ve yüzey dezenfektanı, sıvı sabun gibi temizlik ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Bilindiği gibi bu gibi ürünler plastik kaplarda muhafaza ediliyor ve bu plastiklerde doğada uzun yıllar yok olmuyor, bu yüzden bizde Sıfır Atık Projesine katkı amacıyla geri dönüşüm projesi başlattık. Bu projede eğer ki kurumlarımız yada okullarımız bize 10 boş bidon getirirlerse, bizde kendilerine dolu bir bidon hediye ediyoruz. Böylelikle de doğayı korumuş oluyoruz, herkesin de desteğini bekliyoruz” dedi.
Müdür yardımcısı Mehmet Yaşar Akarsu’da yaptığı açıklamada, "Bu yıl Kimya bölümümüzü aktif hale getirdik ve bu bağlanmada Milli Eğitime, resmi kurumlarımıza dezenfektan üretime başladık. Bunları üretirken, aslında boşalan bidonların geri dönüşüme kazandırılmadığı takdirde 400 ile 600 yıl arasında doğada kaldığın ve ciddi bir çevre kirliliğine neden olduklarını göz önüne aldık ve bunun üzerine okul olarak bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinden okul ve kurumlarımızdan 10 boş bidon geri alıyoruz, yerine dolu bir bidon hediye ederek geri dönüşüme katkıda bulunmaya çalışıyoruz” diye belirtti.
Kampanyaya boş bidon getirerek destek olan Şehit Kadri Garhan ilk ve ortaokullu Müdürü Nedim Konurhan, projeyi başlatan okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, ” Daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bize verilen temizlik ürünlerinin içinde bulunduğu plastik kaplarını topladık ve Ahmet Koyuncu Meslek Lisesinin başlattığı kampanyaya destek vermek için getirdik. Hem geri dönüşüme katkımız olsun, hem de zaten köy okullarının bu gibi malzemelere ihtiyacı olduğundan dolayı çok güzel bir çalışma olarak görüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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