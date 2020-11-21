Şanlıurfa'da yasak başladı sokaklar boşaldı

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamayla birlikte sokaklar boşaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda saat 20.00 itibarıyla, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Şanlıurfa'da da saat 20.00 itibarıyla polis, denetimlere başladı. Cadde ve sokaklarda bekçiler devriye gezmeye başladı. Alınan yasak kararına vatandaşları uyduğu görülürken, polis kentin ana caddelerinde devriye faaliyetini artırdı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-11-21 22:13:07
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