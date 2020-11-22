Organ nakli yaptığı hastasının nişan törenine katıldı

Şanlıurfa'da yaşayan karaciğer hastası Fadile Göktürk, kardeşi Yusuf Göktürk'ten nakledilen karaciğerle hayata tutundu. Genç kız 2 yıl aradan sonra kendisini iyileştiren doktorunu nişan törenine davet etti.

Şanlıurfa'da çiftçilikle uğraşan Göktürk ailesinin en büyük çocuğu olan ve 8 yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konulan 28 yaşındaki Fadile Göktürk, Harran Üniversitesi Hastanesinde yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Organ naklinden önce yıllarca acı çektiğini ve yapılan ameliyatın ardından kendisini hayata ikinci defa gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Göktürk, ameliyatı gerçekleştiren Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Yılmaz’ı unutmayarak, nişan törenine davet etti. Prof. Dr. Yılmaz da Göktürk’ü kırmayarak, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yukarı Oylum köyünde yapılan nişan törenine katıldı.

Kendisini iyileştiren Yılmaz’ın nişan törenine katılmasından büyük bir onur duyduğunu belirten Fadile Göktürk, “Kardeşimden alınan dokuyla sağlığıma tekrar kavuştuğumda adeta dünyaya ikinci kez gelmiş gibi hissediyordum. Beni sağlığıma kavuşturan hocamı hiçbir zaman unutmadım ve hep minnet duydum. Ameliyattan yaklaşık 2 yıl sonra nişanlandım ve kesinlikle hocamın bu mutlu günümde yanımda olması lazımdı diyerek onu aradım ve davet ettim, sağ olsun o da beni kırmayıp geldi, çok mutlu oldum. Hayatım boyunca ona minnettar olacağım” dedi.

Suruç ilçesine bağlı Yukarı Oylum köyündeki nişan törenine katılan Yılmaz, tekrar sağlığına kavuşan hastasının nişanlanmasına sevinerek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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