İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da fabrika inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yapımı devam eden Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, yapımı devam eden bir fabrikanın ikinci katında çalışan 41 yaşındaki Ayhan Bahtiyar, düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Bahtiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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