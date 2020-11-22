Şanlıurfa´da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı



Ömer ŞULULHadi KURT/ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mahmut Timurtaş (45) öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Uğurtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada; Mahmut Timurkan, Doğan Öz, Salih Timurkan, Yahya Erzil ve Kasım Timurkan, tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Mahmut Timurtaş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay sonrası silahla kaçan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL-Hadi KURT

2020-11-22 19:54:24



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