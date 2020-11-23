Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konaç kırsal Mahallesinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürürken, kış mevsimi öncesi tamamlanan mahalle içi yollar, vatandaşların hizmetine sundu.

Kırsalda devam eden stabilize yol yapım çalışmalarının yanı sıra, Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de 45 kırsal mahallede çocukların yüzünü güldürdü. Gümüştaş, Sumaklı, Yedikuyu, Yeşiltepe, Çamlıdere, Dağyanı, Ballıca ve Gürpınar mahalleleri ile Dağeteği Mahallesine bağlı Yeşilurfa bölgesi ile Yukarı Akören Mahallesine bağlı Beyazıt bölgesinde oyun gruplarının montajını tamamlandı. Okul bahçeleri ve mahallede ortak kullanım alanlarına montajı yapılan oyun grupları, çocukların yüzüne güldürdü.

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