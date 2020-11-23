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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kuş, esnafla bereket duasına katıldı

İHA

Başkan Kuş, esnafla bereket duasına katıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çarşı esnafını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinleyip, bereket duasına katıldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle ve esnaf gezilerine devam ediyor. Tarihi çarşılar bölgesi olarak adlandırılan alanda esnafla bir araya gelen Kuş, istek, öneri ve talepleri yerinde dinleyipesnafla birlikte dua etti.
Esnafın her zaman yanladıklarını belirten Kuş, “Sabahın erken saatlerinde Şanlıurfalı ve Eyyübiyeli esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Malumunuz dünyayı etkisi altına almış olan pandemi süreci vatandaşlarımıza mümkün mertebe işleri olmadığı sürece evde kalmalarını öneriyorum. Kış ayında korona virüsün daha etkili olduğunu biliyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız Halen pandemi sürecindeyiz ama ara ara esnaf ve vatandaşlarımıza moral kaynağı olsun diye ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyip ve sıkıntıları ivedi şekilde çözüme kavuşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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