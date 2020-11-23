Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaDiyarbakır karayolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 TA 1633 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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