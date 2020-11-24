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(Özel) Şehit Necmettin öğretmenin okulunda sevinç ve hüzün bir arada yaşandı Öğretmenlerinin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçlerine "Asker Selamı" Necmettin öğretmenin öğrencilerinden askere selam

İHA

(Özel) Şehit Necmettin öğretmenin okulunda sevinç ve hüzün bir arada yaşandı Öğretmenlerinin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçlerine "Asker Selamı" Necmettin öğretmenin öğrencilerinden askere selam

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2017 yılında memleketi Gümüşhane'ye giderken TunceliPülümür karayolunda PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenlerini unutmadı. Okulda bir program düzenleyen öğrenciler sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla, son görev yeri olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçiler kırsal Mahallesi'ndeki okulda bir anma programı yapmak isteyen öğrencileri kırmayan okul idaresi, şehit öğretmenin öğrencilerinin katıldığı bir program düzenledi. Öğrenciler şehit öğretmenin fotoğrafını ay yıldızlı bayraklarla süsleyerek, öğretmenlerinin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçlerine asker selamıyla minnet duygularını iletti. Öğrenciler, okunan İstiklal Marşı'nın ardından ‘En büyük asker bizim asker’ diye haykırdı.

Hüzün ve sevinç bir arada yaşandı
Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bir operasyonla Şehit Necmettin Yılmaz’ın katillerinin öldürülmesiyle büyük bir sevinç yaşayan öğrenciler, bir yandan da çok sevdikleri öğretmenlerinin aralarında olmayışının hüznünü yaşadı.

"Ona sarılıp gününü kutlamak isterdik"
Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinden şimdi 6'ncı sınıfa giden Birgül Subay, "Bugün öğretmenler günü dolaysıyla arkadaşlarımızla, Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğretmenler gününü kutlamak için toplandık. Keşke öğretmenimiz aramızdan gitmeseydi, o zaman ona sarılarak öğretmenler günü kutlardık. Biz onu çok özledik, eminim ki o da bizi çok özlüyordur. Onun gibi bir öğretmenimiz olduğu için gurur duyuyorum, şimdiki öğretmenlerimiz de bizi çok seviyor ama onun sevgisi, ilgisi bir başkaydı. O her şeyimizle ilgilenir, dertlerimizden anlardı. O bizi çok seviyordu, biz de onu çok severdik ve halen seviyoruz" dedi.

"4 yıldır onu unutmadık"
Öğretmenlerinin aralarından ayrılışının 4'üncü yılına girmek üzere olduklarını söyleyen Birgül Subay, "Aramızdan ayrılışının 4'üncü yılına giriyoruz ama halen unutmadık, öğretmenimizi özlüyoruz. Bir öğretmene olan sevgi bu demek. Keşke aramızdan gitmeseydi, gitti ama kalbimizde halen yaşıyor ve sonsuza kadar yaşayacak” ifadelerini kullandı.

"Askerlerimizi kutluyoruz ve gurur duyuyoruz"
Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan operasyonla, Şehit Necmettin Yılmaz’ın katili olan teröristleri etkisiz hale getirdikleri için askerleri kutlayan Birgül Subay, "Böyle merhametli, güzel öğretmenlerimize kim kıydı ki. Onun kimseye zararı yoktu ama teröristler onu şehit etti. Askerlerimiz onun intikamını aldı, askerlerimizle gurur duyuyoruz. Belki o teröristin ailesi de, o öldürüldüğü için üzülmüştür ama hiç kimse şehit Necmettin Yılmaz’ın ailesi kadar üzülemez” dedi.

"Kalbimizde yaşıyor"
Şehit Necmettin Yılmaz’ın kısa sürede hayatlarına yön verdiğini ve kalplerinde yaşadığını söyleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Necriban Subay ise "Bize bir öğretmen olarak davranmazdı, bir abi, bir baba gibi davranırdı. Beraber yemek yer, bize pastalar getirirdi. Evimize gelir, benim ve abimin derslerini kontrol ederdi. Babama sık sık, "çocuklar derslerini evde çalışsınlar, güzel güzel okuyup benim gibi öğretmen olsunlar" derdi ama teröristler onu aramızdan aldı, şehit ettiler ama onun kanı yerde kalmadı. Askerlerimiz Necmettin Yılmaz öğretmenimizin intikamını aldı. Askerlerimizle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Dört yıldır aynı acıyı yaşadıklarını söyleyen Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerinden Mustafa Çeçen de, öğretmenlerini çok özlediklerini, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ne olmuştu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçiler Kırsal Mahallesi'nde öğretmenlik görevini yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Siverek’ten memleketi Gümüşhane’ye dönerken PKK'lı teröristlerce TunceliErzincan karayolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılmış, daha sonra yapılan arama çalışmaları sonucunda Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

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