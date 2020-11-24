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PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü anma

DHA

PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü anma


Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)TUNCELİ'te PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz (24), görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ismi verilen okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri tarafından anıldı.
Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, 2017 yılında öğrencilerine karne dağıttıktan sonra, 16 Haziran günü memleketi Gümüşhane'ye dönerken, PKK'lı teröristlerce TunceliPülümür yolunda aracı yakılarak kaçırılıp şehit edildi. Şehit Necmettin Yılmaz'ın ismi, Siverek'te görev yaptığı ilkokula verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilen Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu'na giderek, Öğretmenler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunduktan sonra sınıfa giren öğrenciler, fotoğrafını taşıdıkları öğretmenleri için tahtaya 'Necmettin öğretmenimiz, seni çok özledik' yazdı.
Öğrencilerden Adalet Çeçan, "Öğretmenimizi çok seviyorduk. Keşke burada olsaydı ve öğretmenler gününü kutlayabilseydik. Teröristlerin şehit ettiği öğretmenimizi çok özledik" dedi.FOTOĞRFALIDHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2020-11-24 12:39:18

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