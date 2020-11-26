Karaköprü Belediyesinden vergi uyarısı

Karaköprü Belediyesi emlak, ilan, reklam, çevre ve temizlik vergisi borcu bulunan vatandaşlara ikinci taksitin son ödeme gününün 30 Kasım olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Karaköprü Belediyesi bir açıklama yayımlayarak vergi borcu olan mükelleflerin borçlarının 2. taksitinin ödemeleri için son günün 30 Kasım Pazartesi günü olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Karaköprü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yapılandırılan veya mükellef oldukları emlak, ilan, reklam, çevre ve temizlik vergisi borçlarının 2’nci taksitinin son ödeme günü 30 Kasım Pazartesi günüdür. Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar vergi borçlarının birinci taksitinin borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda veznelerimiz personellerimizle birlikte pandemi kurallarına göre hizmet vermektedir” denildi.

Vatandaşların vergi borçlarını Karaköprü Belediyesi girişindeki veznelerde veya belediyenin internet sitesinden de online olarak yapabilecekleri öğrenildi

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