Şanlıurfa’da otelde çıkan yangın devam ediyor

e Nabız çöktü mü, e Nabız'a nasıl girilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir otelde çıkan yangın henüz söndürülemedi.

Haliliye ilçesinde bir otelde çıkan yangın devam ediyor. Yangın nedeniyle müşterilerin içeride mahsur kaldığı belirtilirken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.