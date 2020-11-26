Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, 7 katlı otelde yangın çıkarken, müşteriler, itfaiye merdiveniyle odalarından alındı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin 3'üncü katından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, önlem alarak, trafiği durdururken, otel odasında kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle alındı. Oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-11-26 13:51:46
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