Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar

e Nabız çöktü mü, e Nabız'a nasıl girilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, 7 katlı otelde yangın çıkarken, müşteriler, itfaiye merdiveniyle odalarından alındı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin 3'üncü katından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, önlem alarak, trafiği durdururken, otel odasında kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle alındı. Oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-11-26 13:51:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.