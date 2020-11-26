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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKU hastalarına gıda desteği

İHA

PKU hastalarına gıda desteği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, protein metabolizması hastalığı olan Fenilketonüri (PKU) hastalarına özel olarak her yıl verdikleri gıda paketi desteğini, yılda dörde çıkarılacaklarını belirtti.
Bir çeşit protein hastalığı olan Fenilketonüri (PKU) hastalarına, Haliliye Belediyesi desteğini sürdürüyor.
PKU’lu hastaların ekmek ihtiyaçlarını karşılayan belediye, hastalara her yıl gıda paketi desteğinde de bulunuyor. Haliliye Belediyesinin PKU’lu hastalara verdiği desteklerden dolayı Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi ve dernek üyeleri de, Canpolat’ı makamında ziyaret etti. Dernek üyeleri ile görüş alış verişinde bulunan Canpolat, çölyaklılar gibi PKU’lu hastaların her zaman yanında olduklarını söyledi.
“PKU hastalarına desteğimizi sürdürüyoruz”
PKU hastalarının yaşadığı zorlukları hissettiklerini anlatan Canpolat, her yıl verdikleri gıda paketi desteğini yılda dörde çıkardıkları belirterek, “Fenilketonüri Derneği başkanı ve üyeleri ile bir araya geldik. Çeşitli zamanlarda çölyaklılarla olduğu gibi Fenilketonüri hastalarıyla da bir araya geliyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Fenilketonürili hastalarımızın günlük ekmek ihtiyaçlarını glütensiz ekmek fırınımızdan karşılıyor. Ekmeğin yanında ise belirli aralıklarla kendilerine özel gıda kolisi veriyoruz. Bu günden itibaren yılda dört defa olacak şekilde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan PKU hastaları için hazırlanan gıda paketlerinde, makarna, pirinç, bulgur, çubuk kraker, tatlı kurabiye tablet kurabiye, çikolata, sürülebilir çikolata, irmik, et, tavuk ve sucuktan oluşan 11 çeşitlik toplam 30 ürün yer alıyor.

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