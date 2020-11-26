Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaDiyarbakır karayolunun 65’inci kilometresinde meydana geldi. İhsan F.’nin kullandığı 34 DCP 873 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İhsan F., ile birlikte araçta bulunan Suzan F., Ali F., Ezgi F., Gülsüm F., Servet K. ve Sevda Kaçmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sevda Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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