Hilvan´da otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Sevda Kaçmaz (25) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. İhsan Fidan yönetimindeki 34 DCP 873 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü İhsan Fidan'la birlikte araçta bulunan Suzan, Ali, Ezgi, Gülsüm Fidan, Servet ve Sevda Kaçmaz yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sevda Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-26 22:00:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.