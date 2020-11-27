Baydilli yılın öğretmenini tebrik etti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Şanlıurfa’da yılın öğretmeni seçilen öğretmen Sacide Gülel’i makamında ağırlayarak başarısından ötürü tebrik etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 81 ilde seçilen yılın öğretmenleri programında Şanlıurfa’da yılın öğretmeni seçilen ve Karaköprü’ de görev yapan öğretmen Sacide Gülel’i makamında ağırladı. Öğretmen Sacide Gülel’e Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da eşlik etti.

Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu belirten Baydilli, “Sacide öğretmenimiz görevini başarılı bir şekilde ifa ettiği için yılın öğretmeni seçildi. Kendisi ilçemizde görev yaptığı için de ayrıca mutlu olduk. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın yetişmesinde fedakârca çalışıyor, tüm öğrencilerini kendi çocukları gibi benimseyip büyütüyorlar. Sacide hocamız da gerek fedakarlığı gerekse çalışkanlığıyla yılın öğretmeni seçilmiş. Biz de hocamızı ağırlamak hem öğrencilere olan emeğinden ötürü teşekkür etmek hem de başarısı için tebrik etmek istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve tüm öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sacide Gülel de Baydilli’ye misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. Baydilli günün anısına Gülel’e çiçek ve plaket hediye etti.

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