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Şanlıurfa’da en çok vergi veren kişilere plaket verildi

İHA

Şanlıurfa’da en çok vergi veren kişilere plaket verildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından 2019 yılında en çok vergi veren gerçek ve tüzel kişilere plaket takdim töreni düzenlendi.

Törene, Birecik Kaymakamı Mehmet Fatih Koca, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, Birecik Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Adem Bilmez ve Birecikli iş adamları katıldı.

Vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 10’a giren mükelleflerin plaketleri, Kaymakamı Koca ile diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende, ilçemizde en yüksek oranda vergi ödeyerek vergi rekortmenleri sıralamasına giren mükelleflerimize teşekkür eden Kaymakam Koca, kazançlarının ve başarılarının devamını diledi.
Tören, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin’in, ilçedeki hizmetlerinden dolayı Kaymakam Koca ile Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a plaket takdim edilmesiyle son buldu.

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