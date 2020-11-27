4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede (2)

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27 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, telefonla rastgele aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak terör örgütü PKK ve FETÖ´yle bağlantılarının olduğunu söyleyip 3 ayda vatandaşlardan 26 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sabah adliyeye sevk edilen 27 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-27 15:46:30



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