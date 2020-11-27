Şanlıurfa'da PKK/KCK-DEAŞ operasyonuna 15 gözaltı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ ile PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ bünyesinde savaşçı olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla kent merkezinde çalışma yürütüldü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda ise terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, çok sayıda örgüt dökümanı, dijital materyal ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-11-27 19:20:53



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