Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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