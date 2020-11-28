Engelli çocuklara mont ve bot yardımı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan "Engelli çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında 100 engelli çocuğa mont ve bot yardımda bulunuldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan bir vakfın destekleriyle Siverek Engelliler Derneği'ne gönderilen malzemeler dernek binasında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.Desteklerinden dolayı vakfı yetkililerine ve gönüllülerine teşekkür eden Engelliler Dernek Başkanı Feridun Şenateş şunları söyledi. "Covid19 salgınından dolayı pandemi sürecinde kısmi olarak engelli aileler etkilendi, bu zor zamanımızda bizlere kışlık giyimi olan mont ve bot yardımında bulunan Rabve Vakfı başta olmak üzere dernek yetkilisi Ahmet Topçuoğlu'na "Engelliler üşümesin" kampanyasında bizlere destek verdikleri için tüm engelli ve engelli yakınları adına çok teşekkür ediyorum. Kampanyamız bu süreçte devam edecektir, Siverekli iş adamları ve Engellilere duyarlı herkesten bu kampanyamıza destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

Dağıtımlar pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleştirildi. Mont ve botlarını alan engelli çocuklar yardımlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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