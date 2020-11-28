Akçakale’de yeşil alan seferberliği

Akçakale’de 2 kilometrelik yola 200 adet ağaç dikildi.

Akçakale’de yer alan Necmettin Erbakan Caddesi Bayraklı kavşaktan Akçakale Sınır Kapısı’na kadar 2 kilometrelik yola 200 ağaç dikimi gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından orta refüje palmiye ağacı dikildi. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’da bölgeye giderek ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

“Akçakale’yi yeşil görüme kavuşturuyoruz”

Akçakale’yi yeşil alan kazandırmayı amaçladıklarını belirten Yalçınkaya, “Akçakale sınır kapısındayız. Halep Kapısı'na açılan yolda 2 kilometrelik mesafede 200 tane palmiye ağacı diktik. İnşallah aralarına da çeşitli ağaçlar dikerek burayı çok mükemmel hale getireceğiz. Şehirler yolları, caddeleri, sokakları, ağaçları, çiçekleri ile modern şehirlerdir. Bugüne kadar yaptığımız bütün yatırımlar geleceği şekillendirme noktasındaki çaba ve gayretlerimizin sonucudur. Baharda bambaşka bir Akçakale ile karşılaşacağız. Hizmetlerin Akçakale'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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