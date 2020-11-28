Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 30 yıldır ekip biçtiği arazisinin toplulaştırma sırasında hile ile elinden alındığını iddia eden çiftçi, yardım istedi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Yoğunca Mahallesinde 30 kişilik aileye bakan Nusret Kahraman’a ait araziler iddiaya göre bazı kişiler tarafından hile yolu ile elinden alındı. Çiftçi Kahraman, 30 yıldır ekip biçtiği arazisinin hile yolu toplulaştırma sırasında elinden alındığını, hakkını savunduğunda ise tehdit edildiğini iddia ederek, yardım istedi.

30 yıldır elinde olan arazisinden olduğunu aktaran çiftçi Nusret Kahraman, “Bu araziyi ekmeye başladığım zaman hepsi taşlıktı. Hepsini temizledim. Varımı yokumu buraya harcadım. Bu yıla kadar da sorunsuz bir şekilde ailemle birlikte ekiyor ve biçiyordum, hiçbir sorunda yoktu. Şu anda arazimde derin çukurlar kazılmış ve arazimi ekmeme izin vermiyorlar. Bizde 30 kişilik bir aileyiz ve mağdur durumdayız. Yapılan toplulaştırma sırasında arazim elimden alındı. Bu haksız uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını istiyorum” dedi.

Nusret Kahraman’ın avukatı Murat Malbora, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu ve haksızlığı ortadan kaldırmak için hukuki süreci başlattıklarını belirterek, “Müvekkilimiz Nusret Kahraman kullandığı arazilerle ilgili bir problemle bize başvurdu ve bizde bunun üzerine araştırmalarımıza başladık. Yetkililerin bize verdiği bilgiler doğrultusunda şunu fark ettik ki bu toplulaştırma süreci usulsüz olması nedeniyle iptali mevcut. Müvekkilimizin buradaki problemi, bu usulsüz toplulaştırma sürecinin iptal edilmesine rağmen, usulsüz olan toplulaştırma sürecinin tekrardan devam etmesidir. Bu süreçte kendisi arazisini ekip biçememektedir. Bundan dolayı da maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Kendisi 21 kişilik bir ailenin babasıdır, bu araziden onların geçimini sağlamaktadır, lakin oluşan bu durum ona engel oluşturmaktadır. Bundan dolayı adli ve hukuki süreci başlatmış durumdayız. Eski toplulaştırma süreci iptal edilerek, yeni süreç başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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