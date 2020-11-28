Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti



Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek Belediye Başkanı AK Partili Şeyhmus Aydın, sağlık sorunları nedeni ile görevinden istifa etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmak için dilekçe verdiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın da konuya ilişkin bilgileri olduğunu ve istifanın kabul edildiğini anlatan Vali Erin, "Bundan sonraki süreçte belediye başkanı istifasını verdiği için başkan vekili vekaleten görev yapacak. Bir aksilik olmazsa perşembe günü meclis toplanarak kendi içerisinde belediye başkanı seçimini gerçekleştirecek" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Mehmet SEZGİN

2020-11-28 15:29:11



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