Karaköprü Belediyespor galibiyet için Aksaray'a gitti

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Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 11. Haftasında yarın deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak. Kırmızı siyahlı ekip zorlu maçtan galip gelip çıkış yakalamak istiyor.

Misli.com 3.lig 4. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 11. haftasında yarın 68 Aksaray Belediyespor'da konuk oluyor. Grubun güçlü takımlarından 68 Aksaray Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefleyen kırmızı siyahlı ekip çıkış yakalayarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Karbel Karaköprü Belediyespor geçen hafta erteleme maçında Siirt İl Özel İdarespor'u deplasmanda 30 mağlup ederek moral bulurken, Aksaray deplasmanından da galibiyet alıp bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Yarın saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşma Aksaray Dağılgan Stadında oynanacak. Maçı Tekirdağ Bölgesi Hakemi Levent Buğra Vartemel yönetecek.

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