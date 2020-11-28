

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yayımlanan koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa´da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan Türkiye'de cumartesi günü saat 20.00'den yarın saat 10.00'a kadar ve yarın saat 20.00'den pazartesi 05.00 kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Şanlıurfa´da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama öncesinde kent merkezinde yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını saatler öncesinde tedarik edip kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent merkezinde polis ve kısıtlamadan muaf tutulan görevliler dışında kimsenin kalmadığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-11-28 21:44:46



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