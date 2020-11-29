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Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada

DHA

Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada


ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek Belediyesi hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları´nın silahlı saldırıda ayağından vurulması güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Olay, pazartesi günü Siverek Belediyesi'nde meydana geldi. İddiya göre, belediyeye gelen İhsan Ö. ve yanındakı bazı kişiler ile belediye başkanının hukuk danışmanı olan Selçuk Yıldızoğulları arasında tartışma çıktı. Nedeni öğrenilemeyen tartışma sırasında İhsan Ö., yanındaki tabancayla ateş açarak Yıldızoğulları'nı ayağından vurdu. Yaralanan hukuk danışmanı çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirerek kaçan İhsan Ö. ve yanındaki kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Olayın ardından Siverek Belediye Başkanı Seyhmus Aydın ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-11-29 12:59:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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