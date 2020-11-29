Motosiklet tutkunları Suriye sınırını gezdi

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Gaziantep’ten yola çıkan motosiklet tutkunları Şanlıurfa’da sınır hattında yer alan ilçeleri gezdi.

Gaziantep’ten gelen bir grup motosiklet tutkunu Şanlıurfa’da sınır hattını gezdi. Birecik’ten başlayarak, Suriye sınırındaki ilçeleri gezen grup, Suruç ve Akçakale’nin ardından Suriye’nin Resulayn kentinin karşısında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitti. Şehir merkezini gezen motosikletliler, daha sonra sınır hattı boyunca ilerleyerek Mardin’e gitti. Pandemi sürecinde çok sıkıldıklarını söyleyen motosiklet tutkunları, insanlara temas etmeden bölgeyi gezdiklerini belirtti.

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