Belediyeden Alişan ve Demek Akalın açıklaması Şanılurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyaya düşen görüntüler nedeniyle açıklama yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Demek Akalın ile Alişan’ın sosyal tesiste yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada, yemeğin halka kapalı olduğunu ve paylaşımların manipülasyon amaçlı olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa'ya gelen sanatçılar Alişan ve Demet Akalın, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de şehre gelen sanatçıları Cumhuriyet Sosyal Tesisi'nde ağırladı. Burada yemek yiyen sanatçılar, daha sonra tarihi ve turistik mekanları gezdi. Yemek sırasında sanatçı Demet Akalın video çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Yemeğin pandemi kurallarına uygun olmadığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Eleştiriler üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı.

Belediye tarafından sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada, yemek yenilen tesiste pandemi kuralları çerçevesinde sadece paket servisi yapıldığı belirtildi. Yemeğin halka kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sanatçı Demet Akalın ve Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Karahantepe' açıklamasından sonra Star TV adına Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa'nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir. Sanatçılar, halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar, her gün hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır” denildi.

Tesiste sadece paket servisinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Bahsi geçen sosyal tesisimiz sadece paket servisi ile hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm kurumlarımızda pandemi ile mücadele kapsamında alınan kurallar eksiksiz uygulanmaktadır. Şehrimizin tanıtımına destek sunan sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan’a teşekkür ediyoruz. Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” ifadelerine yer verildi.

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