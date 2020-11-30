Şanlıurfa’da anaokullarına da uzaktan eğitim

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erin, açıklamasında, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu. Açıklamada, “Covid19 tedbirleri kapsamında, salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitimöğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir” denildi.

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