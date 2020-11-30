Çocukları uyuşturucu batağına saplanan aileler yardım istedi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocukları uyuşturucu batağına saplanan aileler, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocukları uyuşturucu madde kullanan aileler bir araya geldi. Sorunlarını birbirleriyle paylaşan aileler, devletten yardım istedi. Uyuşturucunun bir terör olduğunu söyleyen aileler, çocuklarının uyuşturucu kullanmaması için sürekli nöbet tutmak zorunda kaldıklarını belirtti. Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Federasyonu Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Kurt yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu konusunun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kırmızı çizgisi olduğunu biliyoruz. Lakin bu konuyla ilgili gerekli yerlerde biraz ihmalkarlık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konuyla ilgili Süleyman Soylu'yu Ceylanpınar'a, Şanlıurfa'nın bütün ilçelerine ve Türkiye'nin her bir yerine davet ediyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz gencecik yaşlarında bu illete bulaşıyor, artık buna dur demeli, birlik olmalı ve gençlerimizi bu illetten kurtarmalıyız” dedi.

Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyeceğine inandığımız Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'i de Ceylanpınar'a davet ediyoruz. İlçemiz Kaymakamı Cüneyt Caner bizlere destek olacaklarını söylediler. Bu konuda elinden geleni yaptığı için Ceylanpınar Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerek yetkililerimiz, gerekse ailelerimiz ve bütün vatandaşlarımızın bu konuda bize destek vermelerini, bizimle mücadele etmelerini istiyoruz. Tabiki her şeyi devletten beklemiyoruz. Bizim de hatalarımız var, yapmamız gerekenler var" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.