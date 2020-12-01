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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiye yeniden inşa ediliyor

İHA

Eyyübiye yeniden inşa ediliyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde birçok noktada kamulaştırmalar yapılarak ilçe doğalgaz ile tanıştırıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’Kültür ve Turizm Yolu’ projesi kapsamında Balıklıgöl ve Kale Eteği arkasında gelen yolun devamı olan Eyüp Peygamber Caddesinin kesintisiz bir ulaşım ağıyla AkçakaleEvren Sanayi Çevreyoluna bağlanmasını sağlamak için Asya ve Osmanlı Mahallelerinde yıkım çalışması başlattı. Eyyübiye İlçesi Asya Mahallesinde 1. etapta 30 metre genişliğinde 740 metre uzunluğundaki yolu 43 adet yapıyı kamulaştırarak ilçeye kazandıracak olan belediye, 22 adet evin kamulaştırması için uzlaşma sağlayarak uzlaşma bedeli olarak bir milyon 525 bin TL’yi hak sahiplerine ödedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak Eyyübiye ilçesini yeniden inşa ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçeye kazandırılan hizmetlerden bahsetti ve beraberindekilerle birlikte bölgedeki yıkımı başlattı. Beyazgül, "Burası yüksek gerilim hattının olduğu bir bölge. Bu nedenle ölümler oluyordu. Seçim öncesi il başkanımız ve ilçe belediye başkanımla beraber sorunları yerinde tespit etmiştik. Bu güzergahta evler vardı. Bu evler aslında bir yerde de Eyüp Peygamber ile Akçakale yolu arasındaki güzergahı tıkıyor ve TOKİ’ye ulaşımı engelliyordu. Bunun açılması gerekiyordu. Buradaki herkesinde ortak fikri bu yolun bir an önce açılmasıydı. Eyyübiye’ye hizmet gidecekse yollarını artırmakla, yeşil alanlarını artırmakla, tapu sorunuzu çözmekle mümkündür. Bir müddet önce Mehmet Kuş başkanımızın da girişimiyle de bu bölgede doğalgaz çalışmalarını başlattık. Eyyübiye’nin tamamına doğalgaz gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Eyyübiye aslına bakarsanız yeniden inşa ediliyor. Yeniden yollar yapılıyor. Yeniden yeşil alanlar yapılıyor. Bundan bir süre önce Millet Bahçesinin yeri 150 dönümden 180 dönüme çıkarıldı. Eyyübiye’de bir yeşil yaprak, yeşil alan bulmak pek mümkün değilken şimdi 180 dönüm oldu. Bugün de aynı iddiamızı sürdürüyoruz. Burası ne yazık ki dezavantajlı bir bölgemiz, burası insanların yaşamı için çok elverişli olmayan yapılardan oluşmuş. Fakat biz bu bölgede çokça çalışmak zorunda olduğumuzu kabul ediyoruz. Bütün ekibimizle muhtarlarımızla belediye başkanlarımızla biriz ilçemiz için çalışıyoruz. Burasının açılması gerekiyordu yıkacağız. Diğer taraftan farklı ilçelerde de çalışmalar devam ediyor. Peygamberler şehrinde hizmet etmeyi bizlere nasip ettiği için Allah’ımıza hamd ediyoruz. Milletimizin bizlere verdiği desteklerden ötürü de teşekkür ediyoruz. Şimdi bismillah diyerek yeni ve geniş bir yolumuzun açılışına hep birlikte şahitlik ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Şanlıurfa’ya ve Eyyübiye’ye kazandırdığı hizmetlere dikkat çeken Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Seçimden önce ve sonra hep ifade ettim. Zeynel Abidin Beyazgül ile Eyyübiye Kuş gibi uçacaktır dedim. Başkan Eyyübiye’de yıkım yapıyor doğrudur. Peki Eyyübiye çarpık bir şekilde yapılaşırken nerdeydiniz. Bu eleştirenlere soruyorum. Birileri çıksın yıkım yapmadan Eyyübiye’yi yeniden inşa edebileceğini anlatsın. Ben buradan ilçe halkım adına Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

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