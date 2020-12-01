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Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu

DHA

Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, mera arazisi işgali nedeniyle davalık olduğu akrabası Celal Günbegi ile jandarma personelini keşif sırasında silahla vurarak yaralayan Halil Günbegi ve 3 oğlu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, silahla ateş açan Sabri Günbegi´ye babası Halil Günbegi'nin, 'Sabri su' diye seslenmesinin saldırının şifresi olduğuna yer verildi. Sabri Günbegi'nin müebbet, babası Halil ve iki kardeşinin ise 3 ile 8 yıl arasında değişen oranlarda hapsinin istendiği davaya önümüzdeki günlerde başlanacak.
Eyyübiye ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde bulunan mera alanlarının akrabaları tarafından 'işgal ve gasp' edildiğini ileri süren Celal Günbegi, 5 ay önce savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Günbegi´nin şikayeti üzerine İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde söz konusu mera alanında 11 Haziran 2020 tarihinde jandarma ekipleri keşfe gitti. Keşif sırasında Günbegi, mera keşfi için Payamlı Mahallesi'ne gelen Eyyübiye İlçe Kaymakamlığı personeli ile jandarma ekipleri, Halil Günbeği ve çocuklarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, şikayetçi Celal Günbegi ile uzman çavuş Veli K. yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Halil Günbegi ve oğulları Sabri, Celal ve İbrahim, 12 Haziran tarihinde tutuklandı. 2 ay cezaevinde kalan Celal ve İbrahim Günbegi, tahliye oldu.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık, adam öldürmeye teşebbüs etmek´, `silahla yaralama´ ve `görevi yaptırmamak için direnmek´ suçlarından iddianame hazırladı. İddianamede Sabri Günbegi'nin müebbet, babası Halil ve iki kardeşinin ise 3 ile 8 yıl arasında değişen oranlarda hapsi istendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede ise olayın detayına yer verildi.
SALDIRININ ŞİFRESİ: SABRİ SU
İddianamede, mera alanının işgal ve gasbedildiği iddiasıyla Celal Günbegi'nin keşif ekibiyle birlikte jandarma eşliğinde araziye gittiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi için arazideki eve yönelmesiyle Halil Günbegi'nin oğluna hitaben 'Sabri su' diye bağırmasıyla balkona çıkan Sabri Günbegi'nin şikayetçi Celal Günbegi´ni hedef alarak ateş açtığı, saldırıda Celal Günbegi ile bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi. Jandarma ve keşif heyetinin atış menzilinden uzaklaşmaya çalışırken, Sabri Günbegi'nin kendisine müdahale etmek isteyen görevlilere, "Yaklaşmayın sizi öldürürüm" diyerek ateş etmeye devam ettiğine değinilen iddianamede, olay yerinde Halil Günbegi ile diğer okulları Celal ve İbrahim'in direnmeye başlayıp taş atarak Celal Günbegi ile jandarmaları darbettiği kaydedildi. 
Olayla ilgili ifadesine başvurulan Halil Günbegi, su istemesinin ateş açması için oğluna şifre verdiği yönündeki iddianın doğru olmadığını ileri sürerek, "Oğlum evde uyuyordu, onu uyandırıp su istemek için bağırdım" diyerek kendini savundu. Tüfekle ateş açan Sabri Günbegi ise "Uykudan yeni uyanmıştım, sesler geliyordu, yeni uyanmanın verdiği etkiyle ateş ettim" dedi.
Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
İKİNCİ KEZ KEŞFE GİDİLDİ, KIRMIZI IŞIKTA VURULDU
Bu olayın ardından Celal Günbegi, Eyyübiye İlçe Kaymakamlığı´nın talebi üzerine 12 Ekim tarihinde yeniden keşfe gitti. Günbegi, keşif sonrası Sırrın Mahallesi'nde, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Bu olayla ilgili olarak adli soruşturma ise halen devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-12-01 11:04:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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